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От начала года аварийная служба "Львовгаза" обработала 3,5 тыс. вызовов

Новости » Энергетика     25.02.2020 - 17:20
От начала года аварийная служба "Львовгаза" обработала 3,5 тыс. вызовов
Иллюстративное фото (УНИАН)

Аварийно-диспетчерская служба "Львовгаза" работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю

С начала года аварийная служба 104 "Львовгаза" отреагировала на 3,5 тыс. вызовов от потребителей. В среднем за сутки АДС получает 64 вызова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Основной причиной обращений являются утечки газа. За неполные два месяца 2020 года аварийные бригады обнаружили и ликвидировали 3 064 утечки в домах потребителей Львовской области и 1 793 – во Львове. По словам пресс-службы, распространенными также являются вызовы с подозрениями на отравление угарным газом и псевдозаминировании.

"Неисправность газового оборудования, его самовольная установка и ремонт лицами, не имеющими на это права – основные причины, из-за которых происходят утечки газа. Потребители голубого топлива часто пренебрегают элементарными правилами безопасности, а это может привести к фатальным последствиям. Кроме частых вызовов о утечки газа, еще есть вызовы о псеводоминировании, с начала года только во Львове таких было десять", - отмечает начальник АДС АО "Львовгаз" Тарас Радчук.

В пресс-службе отметили, что бригады "104" постоянно совершенствуют свои профессиональные навыки в реальных условиях.

"Бригады "104" постоянно принимают участие в соревнованиях газовых аварийных служб, а также в тренировочных учениях с другими службами экстренного реагирования. Ведь именно от уровня профессионального мастерства зависит скорость и качество реагирования специалистов аварийно-диспетчерской службы "Львовгаза" в экстренных ситуациях", - говорится в сообщении.

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