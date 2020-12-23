С начала года АО "Криворожгаз" поверило почти 11 тысяч счетчиков газа

Газовый вентиль (УНИАН)

За 11 месяцев 2020 года специалисты АО "Криворожгаз" совместно с представителями ГП "Кривбасстандартметрология" провели поверку 10757 бытовых счетчиков газа. 63,5% приборов учета газа были признаны непригодными.

Об этом сообщает пресс-служба "Криворожгаза".

"В соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности" все средства измерительной техники, в том числе и бытовые счетчики газа, подлежат периодической поверке через определенный промежуток времени - межповерочный интервал. Бытовые счетчики газа поверяются каждые 8 лет", - говорится в сообщении.

Поверка счетчиков осуществляется представителями государственного предприятия "Кривбасстандартметрология" на базе отдела лабораторных измерений управления метрологии по поверке бытовых счетчиков газа АО "Криворожгаз".

"Для удобства клиентов АО "Криворожгаз" усовершенствовало процедуру поверки счетчиков. Теперь потребители могут не волноваться о том, как и когда поверять счетчик. За сроками поверки следят специалисты управления метрологии с помощью специального реестра пользователей газа. В случае наступления даты поверки потребителей заранее предупреждают и согласовывают дату и время снятия счетчиков", - говорит главный метролог АО "Криворожгаз" Елена Задорожняя.

По результатам работы в 2020 году более 6,8 тысяч счетчиков были признаны непригодными к дальнейшему использованию. Так, с начала года специалисты "Криворожгаза" зафиксировали более 241 факта вмешательства в приборы учета с целью уменьшения показаний счетного механизма.

"Напомним, что согласно Кодексу газораспределительных систем потребитель обязан обеспечивать сохранность и целостность счетчика газа и пломб на нем. В случае выявления фактов повреждения прибора учета с целью несанкционированного отбора газа нарушители должны будут оплатить все работы по поверке счетчика и возместить убытки, причиненные АО "Криворожгаз". Кроме суммы убытков, нарушителю придется также оплатить все услуги по отключению/возобновлению газоснабжения и стоимость самого счетчика вместе с монтажными работами", - говорится в сообщении.