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Набсовет УЗ ухудшает финансовое состояние компании, - эксперт

Новина українською → Киев, Среда 14 апреля 2021 12:34
Набсовет УЗ ухудшает финансовое состояние компании, - эксперт Фото: "Укрзализныця" в критичном состоянии (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Наблюдательный совет "Укрзализныци" ухудшает финансовое состояние компании и подрывает нацбезопасность страны.

Об этом заявил политический эксперт Михаил Чаплыга.

"При убытках УЗ в более 10 миллиардов они (члены набсовета УЗ, - ред.) пользуются корпоративными карточками по 500 тысяч гривен в месяц. При этом заработные платы за один день работы в месяц около 200 тысяч. При этом премии не менее самих заработных плат. При этом их работа, по сути - на подрыв и самого трудового коллектива всей Укрзализныци, нанятых рабочих, и на подрыв независимости Украины, потому что УЗ - инфраструктурное предприятие", - заявил эксперт.

Он также обратил внимание, что набсовет УЗ при этом нарушает законодательные нормы. В частности, увольнение предыдущего руководителя УЗ Владимира Жмака, прошло с нарушением законодательства.

"Увольнение произошло вопреки трудовому законодательству, поскольку Жмак находился и находится на больничном", - добавляет эксперт.

Напомним, по данным консолидированной финансовой отчетности по итогам 2020 года УЗ получила чистый убыток в сумме 11,9 млрд грн.

Ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что скандалы вокруг наблюдательного совета УЗ, на содержание которой тратятся миллионы, дискредитируют реформу корпоративного управления, и призвал уволить весь состав совета.

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