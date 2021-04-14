Набсовет УЗ ухудшает финансовое состояние компании, - эксперт

"При убытках УЗ в более 10 миллиардов они (члены набсовета УЗ, - ред.) пользуются корпоративными карточками по 500 тысяч гривен в месяц. При этом заработные платы за один день работы в месяц около 200 тысяч. При этом премии не менее самих заработных плат. При этом их работа, по сути - на подрыв и самого трудового коллектива всей Укрзализныци, нанятых рабочих, и на подрыв независимости Украины, потому что УЗ - инфраструктурное предприятие", - заявил эксперт.

Он также обратил внимание, что набсовет УЗ при этом нарушает законодательные нормы. В частности, увольнение предыдущего руководителя УЗ Владимира Жмака, прошло с нарушением законодательства.

"Увольнение произошло вопреки трудовому законодательству, поскольку Жмак находился и находится на больничном", - добавляет эксперт.