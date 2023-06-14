МЗС спростувало повідомлення про нібито проблеми з оформленням паспортів за кордоном

Паспорти для українців за кордоном продовжують видавати посольства та консульства. Заяви про нібито проблеми з друком документів не відповідають дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка в Facebook.

Сьогодні низка українська ЗМІ заявила, що у МЗС виникли проблеми з оформленням паспортів для громадян за кордоном. Директорка поліграфкомбінату "Україна" Тетяна Бондаренко зазначила, що міністерство не продовжило договір про друк документів через нібито відсутність грошей.

За її словами, відвантаження паспортів призупинилося ще з 21 квітня.

МЗС спростовує

Речник міністерства Олег Ніколенко зазначив, що 8 червня МЗС та комбінат "Україна" уклали новий договір на виготовлення 115 тисяч закордонних паспортів. За його словами, 9 червня була відвантажена перша партія - 41 тисяча паспортів.

"Зараз відбувається відправлення цих паспортів за кордон для видачі нашим громадянам в українських закордонних дипломатичних установах", - додав він.

Ніколенко підкреслив, що українські посольства та консульства продовжують оформлювати та видавати паспорти в штатному режимі.

Українці можуть отримати паспорт за кордоном

Нагадаємо, що Україна відкрила у декількох країнах сервісні центри ДП "Документ". Вони запрацювали у Польщі (Варшава, Гданськ, Краків, Вроцлав), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Німеччині (Берлін, Кельн) та Туреччині (Стамбул).

Громадяни у сервісних центрах можуть оформити ID-картку та закордонний паспорт, обміняти документи чи замінити їх.

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