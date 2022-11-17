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У МЗС порівняли Росію з ІДІЛ після заяв Пєскова про переговори з Україною

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 19:29
У МЗС порівняли Росію з ІДІЛ після заяв Пєскова про переговори з Україною Фото: Олег Ніколенко, речник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Росія користується такими ж методами, як і терористи ІДІЛ, коли намагається схилити Україну до переговорів ракетними ударами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера МЗС України Олега Ніколенка у Facebook.

"Дмитро Пєсков (прес-секретар президента РФ - ред.) зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги", - наголосив Ніколенко.

За його словами, Росія поводиться як держава-терорист і такі заяви мають відкрити очі деяким країнам, які вірять у бажання РФ розпочати переговори.

"Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - резюмував речник.

Зазначимо, прес-секретар голови Кремля заявляв, що удари Росії по Україні є наслідком того, що наша країна нібито "не бажає виходити на переговори".

Нагадаємо, раніше Пєсков назвав нездійсненною пропозицію президента України Володимира Зеленського про мирні переговори у відкритому форматі.

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