МЗС назвало 5 причин не продовжувати обмеження на імпорт зерна з України

Завтра, 15 вересня спливає заборона Європейської Комісії на імпорт українських зернових до держав-членів Європейського Союзу. Україна назвала п'ять головних причин, чому не потрібно продовжувати обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства законних справ України Олега Ніколенка в Facebook.

За словами речника, Україна та Євросоюз створили спільну координаційну платформу, в рамках якої пропрацювали всі застереження з боку деяких європейських країн.

До того ж, за словами Ніколенка, експорт української сільськогосподарської продукції не є причиною дестабілізації європейського ринку.

Попри заборону Єврокомісії та тривалу відсутність імпорту українських зернових, проблеми фермерів Словаччини, Польщі, Румунії та Угорщини не були врегульовані. Ніколенко наголосив, що необхідно, аби насамперед їхні уряди знайшли національні рішення, і точно не за рахунок обмежень для України.

Водночас, за даними речника, сьогоднішнє рішення Болгарії відновити імпорт українських зернових лише підтверджує безпідставність односторонніх обмежувальних заходів.

"Штучне обмеження українського експорту грає на руку РФ, яка є конкурентом України на світових ринках зерна", - сказав Ніколенко.

Він пояснив, що для Росії заборон на ринку ЄС немає. Тим часом як скорочення поставок українського зерна означає можливість для РФ заробляти більше грошей на війну проти України.

Речник Міністерства закордонних справ також зауважив, що заборона на імпорт в принципі протиправна.

"Вона порушує Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, а також принципи і норми Єдиного", - сказав він.

Заборона на українську продукцію

Нагадаємо, Європейський союз дозволив п'яти країнам ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку, дозволивши при цьому транзит.

Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина закликають ЄС продовжити заборону на імпорт українського зерна.

Проте у Болгарії зробили неочікуваний крок. Вчора комітет з питань економічної політики та інновацій парламенту Болгарії схвалив пропозицію про те, що країна не бажає продовжувати заборону на імпорт українських товарів.

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