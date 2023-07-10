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МЗС Естонії про вимогу Ердогана щодо Швеції: не можемо ставити ЄС і НАТО в один котел

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Понеділок 10 липня 2023 20:45
МЗС Естонії про вимогу Ердогана щодо Швеції: не можемо ставити ЄС і НАТО в один котел Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу та членство Туреччини в Європейському союзі не можна розглядати разом. Зокрема, через те, що це дві різні організації.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.

"НАТО і Євросоюз - різні організації. Ми не можемо ставити Євросоюз і НАТО в один котел. У Євросоюзі є країни, які не є членами НАТО, і в НАТО є країни, які не є членами Європейського союзу", - заявив він.

Міністр додав, що Естонія завжди підтримувала і підтримуватиме вступ Туреччини до ЄС.

Водночас Цахкна назвав заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана політичним ходом, висловивши надію, що рішення буде знайдено і що саміт НАТО у Вільнюсі стане позитивним сигналом для Швеції.

"Естонія і союзники чекають від Туреччини остаточної згоди на те, щоб Швеція стала повноправним членом НАТО. Швеція виконала всі умови для вступу в НАТО. Я дуже сподіваюся, що з цього є вихід. Я оптиміст, і сподіваюся, що будуть позитивні повідомлення", - заявив міністр.

Заява Ердогана

Схоже, що Ердоган виявив нову перешкоду для Швеції, яку потрібно подолати, щоб приєднатися до військового альянсу. Зокрема, він натякнув, що Туреччина вже понад 50 років очікує на вступ до ЄС.

Ердоган не уточнив, чи є тривала спроба Анкари вступити до ЄС новою умовою для вступу Швеції до НАТО, чи це просто питання, яке Туреччина знову хоче підняти.

Вступ Швеції до НАТО

Минулого року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Швеція подала заявку на вступ до Альянсу. Ратифікували її всі країни-члени НАТО, за винятком Туреччини та Угорщини.

У червні 2022 року, міністри закордонних справ Туреччини, Швеції та Фінляндії підписали тристоронній меморандум, який встановлював аспекти підтримки між цими трьома країнами в питаннях безпеки.

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