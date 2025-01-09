МЗС Британії про заяви Трампа: можуть дестабілізувати, але дії свідчать про інше

"Я думаю, що ми знаємо з першого терміну Трампа, що інтенсивність його риторики і непередбачуваність того, що він іноді говорить, може бути дестабілізуючою. Він зробив це з НАТО. Але насправді, на практиці, він відправив більше військ до Європи за часів своєї адміністрації. Він відправив перші "Javelin" і зброю в Україну за своєї адміністрації", - зауважив Леммі.

Він вважає, що Трамп не буде використовувати військову силу для захоплення Гренландії попри припущення, що він може це зробити. На запитання, чи повинна Велика Британія слідувати за Францією та Німеччиною, які заявляють, що це було б неприйнятним, Ламмі відповів: "Давайте будемо серйозними... Цього не станеться, тому що жоден з союзників НАТО не вступав у війну з моменту заснування НАТО, частиною якого був Ернест Бевін, мій великий попередник".

Голова британського МЗС сказав, що коментарі Трампа слід розуміти як відображення його занепокоєння щодо безпеки в Арктиці.

"Я підозрюю, що у випадку з Гренландією він має на меті висловити своє занепокоєння щодо Росії і Китаю в Арктиці, своє занепокоєння щодо національної економічної безпеки. Я впевнений, що він визнає, що, врешті-решт, Гренландія сьогодні - це Королівство Данія. У Гренландії точаться дебати про власне самовизначення. Але за цим, я думаю, стоїть його занепокоєння щодо Арктики. Звичайно, США мають війська і базу в Гренландії. Тож вони зацікавлені в цьому арктичному регіоні", - сказав він.

"Зазіхання" Трампа на Гренландію

Трамп раніше заявив про можливість використання військових або економічних дій для придбання Гренландії, що належить Данії.

Під час свого першого терміну він пропонував Данії продати острів, але отримав відмову. Прем'єр Гренландії та ЄС наголосили, що острів не продається, закликавши поважати суверенітет країн. ЗМІ пов'язують ці заяви з протидією РФ і Китаю, адже Гренландія стратегічно важлива для США через систему раннього попередження про ракети.