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"Мы никогда не будем вместе": Блинкен пошутил об отношениях с Путиным цитатой из песни

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Вашингтон, Воскресенье 22 мая 2022 10:41
"Мы никогда не будем вместе": Блинкен пошутил об отношениях с Путиным цитатой из песни Фото: Госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Госсекретарь США Энтони Блинкен пошутил об отношениях с Владимиром Путиным цитатой из песни Тейлор Свифт "Мы никогда не будем вместе". Это произошло во время его речи в Джорджтаунском университете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Блинкена.

"Мои сотрудники не позволили мне принести сюда гитару, чтобы посвятить исполнение We Are Never Ever Getting Back Together ("Мы больше никогда не будем вместе", - ред.) президенту Путину. Они сказали, это будет "недипломатично"", - заявил он, вызвав смех в зале.

Сингл американской певицы Тейлор Свифт We Are Never Ever Getting Back Together был издан в 2012 году и стал первым в ее карьере лидером американского чарта Billboard Hot 100.

К ноябрю 2014 года в США было продано более 4 млн копий сингла и он получил 4-кр платиновый статус.

Журнал Rolling Stone назвал его одним из лучших синглов 2012 года, поставив на 2-е место в своем списке 50 Best Songs of 2012.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Путин хотел уничтожить Украину, но лишь укрепил ее суверенитет.

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