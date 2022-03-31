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МВФ ждет небольшое ослабление доминирующей роли доллара из-за санкций против России

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Вашингтон, Четверг 31 марта 2022 10:06
МВФ ждет небольшое ослабление доминирующей роли доллара из-за санкций против России Фото: МВФ прогнозирует сохранение доминирующей роли доллара (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Финансовые санкции, введенные против России, могут постепенно ослабить доминирование доллара США в некоторых сегментах. Первый заместитель управляющего директора МВФ Гита Гопинат считает, что это также может привести к более фрагментированной международной валютной системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Гопинат изданию The Financial Times.

Гопинат заявила, что радикальные меры, введенные западными странами после вторжения России в Украину, в том числе ограничения в отношении ее центрального банка, могут способствовать возникновению небольших валютных блоков, основанных на торговле между отдельными группами стран.

Она добавила, что доминирование доллара, поддерживаемое сильными и заслуживающими доверия институтами, глубокими рынками и тем фактом, что он свободно конвертируется, вряд ли будет оспорено в среднесрочной перспективе.

"Доллар останется основной мировой валютой даже в этом ландшафте, но фрагментация на меньшем уровне, безусловно, вполне возможна", - сказал Гопинат в интервью газете, добавив, что некоторые страны уже пересматривают валюту для торговли.

Она добавила, что юань вряд ли заменит доллар в качестве доминирующей резервной валюты. "Для этого потребуется полная конвертируемость валюты, открытые рынки капитала и институты, которые могут их поддерживать. Это медленный процесс, который требует времени, и доминирование доллара сохранится", - сказала она.

Она сказала, что война также будет стимулировать внедрение цифровых финансов, от криптовалют до стейблкоинов и цифровых валют центральных банков.

Гопинат сказала FT, что более широкое использование других валют в мировой торговле приведет к дальнейшей диверсификации резервных активов национальных центральных банков.

Ранее она говорила, что санкции против России не предвещают заката доллара как резервной валюты и что война в Украине замедлит рост мировой экономики, но не вызовет глобальную рецессию.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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