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МВФ рекомендовал правительствам разработать планы по сокращению госдолга

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Четверг 07 октября 2021 17:01
МВФ рекомендовал правительствам разработать планы по сокращению госдолга Фото: МВФ призвал правительства прекратить траты (imf.org)
Автор: Александр Белоус

Международный валютный фонд рекомендовал правительствам начать планировать возврат к более устойчивым бюджетам с политикой, которая завоюет доверие инвесторов. Это должно произойти после беспрецедентных финансовых стимулов для борьбы с пандемией COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад МВФ Fiscal Monitor

Как отмечается в докладе, с самого начала пандемии COVID-19 правительства оказали масштабную финансовую поддержку, которая спасла жизни и рабочие места. В результате государственный долг достиг исторического максимума, хотя ожидается, что он незначительно снизится в следующие несколько лет. Эти события вызывают вопросы о том, как долго может оставаться высокий долг без ущерба для экономики.

В МВФ считают, что решение проблемы чрезвычайной ситуации в области здравоохранения по-прежнему имеет решающее значение, особенно в странах, где пандемия еще не находится под контролем, и финансовая поддержка будет неоценимой, пока восстановление не будет на прочной основе. Подходящее время для начала сокращения дефицита и долга будет зависеть от условий конкретной страны.

"Но правительствам также необходимо учитывать фискальные риски и уязвимость перед будущими кризисами. К счастью, процентные ставки во всем мире были очень низкими. Но нет никакой гарантии, что это продлится долго", - говорится в докладе.

В отчете говорится, по данным исследования МВФ, страны с надежными планами бюджетно-налоговой базы имеют более низкие затраты по займам и могут быстрее справиться с большими скачками долга с возможностью нивелировать рост на 15% в течение десятилетия без дополнительных потрясений.

Фонд рекомендовал странам взять на себя обязательства по достижению широких бюджетных целей с помощью базовой налоговой и расходной политики на следующие три-пять лет, с конкретными политиками, такими как повышение налогов или повышение пенсионного возраста.

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