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МВФ приветствует перезапуск ВККС и ожидает прогресса в других реформах

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Четверг 15 июля 2021 23:35
МВФ приветствует перезапуск ВККС и ожидает прогресса в других реформах Фото: Джерри Райс, представитель МВФ (flickr.com/worldeconomicforum)
Автор: Артур Родивилов

Международный валютный фонд (МВФ) продолжит обсуждение с Украиной предоставление нового транша. В фонде приветствуют принятие Радой законов о роли международных экспертов при отборе членов Высшего совета правосудия (ВСП) и Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС),

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова представителя МВФ Джерри Райса во время брифинга.

Комментируя недавний визит украинской делегации во главе с министром финансов Сергеем Марченко в Вашингтон, Райс назвал встречи "очень конструктивными".

"Мы приветствуем недавнее одобрение законов, которые укрепят судебную систему в Украине, но требуется дальнейший прогресс в нескольких других областях, чтобы поддержать завершение первого обзора в рамках программы, поддерживаемой МВФ. Так что в ближайшее время наши обсуждения с властями будут продолжены", - заявил он.

По словам Райса, с Киевом также обсуждались вопросы управления в Национальном банке Украины, банковского надзора и вывода банков с рынка, фискального дефицита, восстановления и усиления антикорупционной системы.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что украинские власти намерены договариваться с Международным валютным фондом (МВФ), чтобы получить два транша кредита по 700 млн долларов, но могут обойтись и без денег фонда.

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