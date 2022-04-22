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МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы

Новина українською →
Нидерланды, Пятница 22 апреля 2022 16:53
МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы Фото: МВФ дал экономическую оценку потерь ЕС в случае немедленного эмбарго (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Полное прекращение импорта нефти и газа из России для всего Европейского Союза может означать потерю 3% ВВП в 2023 году. При этом индивидуальные последствия будут различаться в зависимости от степени зависимости от российского импорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз МВФ.

В своем региональном экономическом прогнозе для Европы МВФ заявил, что затянувшаяся война России против Украины приведет к увеличению числа беженцев в Европу, усугубит узкие места в цепочке поставок, усилит давление на инфляцию и усугубит потери производства.

МВФ считает, что европейские правительства должны справиться с экономическими последствиями войны с помощью налогово-бюджетной политики, чтобы позволить денежно-кредитной политике нормализоваться в условиях высокой инфляции.

"Фискальная политика лучше, чем денежно-кредитная, подходит для преодоления новых потрясений", - говорится в отчете МВФ.

Последние данные показали, что инфляция в 19 странах, разделяющих евро, достигла рекордно высокого уровня в 7,4% в годовом исчислении в марте, в основном из-за резкого роста цен на нефть и газ. Европейский центральный банк хочет сохранить инфляцию на уровне 2% и дал понять, что начнет ужесточать политику в июле.

"Автоматическим фискальным стабилизаторам должно быть позволено работать свободно, в то время как дополнительные расходы выделяются на гуманитарную помощь беженцам и на переводы домохозяйствам с низким доходом и уязвимым, но жизнеспособным фирмам", — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

МВФ назвал цену немедленного отказа от российских нефти и газа для Европы

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