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При МВД появился Офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 09:24
При МВД появился Офис по защите бизнеса: чем он будет заниматься Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

При Министерстве внутренних дел появился Офис по защите бизнеса. Министр определил как приоритет защиту бизнеса от нерыночных методов конкуренции и возможных злоупотреблений со стороны представителей правоохранительных органов.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в интервью РБК-Украина.

Третье, по его словам, это создание более благоприятных условий для захода иностранных инвестиций в Украину.

"Именно поэтому речь идет прежде всего об определенной неформальной рабочей группе, деятельность которой министр поручил именно мне. Мы определили контактную персону в руководстве Национальной полиции, мы ведем диалог как с бизнес-ассоциациями, так и с Офисом европейского бизнес-омбудсмена. И мы довольно оптимистичны", - сообщил Енин.

По его словам, это прежде всего площадка для диалога. Министр, сообщил Енин, четко обозначил приоритеты для защиты бизнеса.

"О чем, например, идет речь? Очень часто мы сталкиваемся с базовыми нарушениями прав человека в рамках уголовного производства. Очень часто мы, например, видим, что население не достаточно доверяет тому полицейскому, с которым сталкивается. Именно поэтому мы внедряем новые элементы", - добавил он.

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Министерство внутренних дел Украины
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