"Може спричинити дискомфорт". Ветеран розповів, як не варто дякувати військовим

Іноді цивільні проявляють свою вдячність ветеранам і військовим у не дуже доречній формі. Це може спричинити певний дискомфорт.

Як правильно проявляти повагу до ветеранів і військових

"Важливо поважати іншу людину, яке б сильне відчуття вдячності у вас не було. Свого часу Veteran Hub зробив чудовий жест "Завдяки тобі" – прикладання руки до серця. Цей жест класний, бо він не передбачає словесної реакції, він не зачіпає особистий простір", – розповів морпіх.

Людям, які хочуть проявити повагу до військового чи ветерана, потрібно прикласти руку до серця, кивнути головою і зустрітися з людиною зоровим контактом. До жесту можна додати "Дякую за службу".

"Ви ніколи не можете знати, яку посаду займає людина в формі, якщо це не ваш знайомий чи родич. Людина може бути командиром відділення, водієм, механіком, діловодом чи юристом. Кожна з цих посад по-своєму важлива. І коли ви підійдете до юриста, який працює у війську, і скажете "Дякую за ваші героїчні вчинки, за те, що ви врятували Україну!", це може спричинити дискомфорт людині. Краще сказати "Дякую за службу", бо людина зараз віддає частину своїх свобод і життя війську", - пояснив Стрижко.

Також він наголосив, що цивільні мають бути готові до того, що військовий чи ветеран може нічого не відповісти на подяку. І така реакція є теж нормальною.

Яким є образ ветерана в українському суспільстві

За словами Стрижка, українське суспільство уже відходить від радянського образу ветерана - старих дідів у костюмах з орденами. Також змінюється гендерний фокус, і люди розуміють, що є як ветеранки, так і ветерани.

"Для мене важливо, щоб бачення образу ветерана ґрунтувалось на двох стовпах – гідності і поваги. І так само висвітлювалось крізь цю призму. Варто показувати, що окрім військового досвіду, є ще багато інших, і бойовий не є визначальним в тому, що людина робить. Людина може бути класним воїном, але повертатись в місто і порушувати правила дорожнього руху. Але на це не дається індульгенції", - заявив морпіх.