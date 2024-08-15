НАБУ просять перевірити тендер ДП "Медичні закупівлі" на ліках для онкохворих

Детективів НАБУ та САП закликали перевірити тендер із закупівлі ліків для онкохворих, що проводився ДП "Медичні закупівлі".

Про це заявив адвокат Олег Перегуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

За його словами, йдеться про тендер на закупівлю препаратів для онкохворих "Еверолімус", дозуванням 5 і 10 мг. Торги виграла компанія ТОВ "Укрфармгруп", запропонувавши ціну, що загалом була на 212 млн гривень нижчою за іншого учасника тендеру.

Пізніше один з учасників торгів подав скаргу в АМКУ щодо скасування результатів тендерів. І комітет скасував результати тендеру.

У тендері також фігурує ТОВ "СТМ-Фарм" і ТОВ "Діатом", які є учасниками низки скандалів щодо продажу ліків за завищеною схемою.

Саме вони майже одночасно подали практично ідентичні пропозиції, вищі за інші. Після цього, одна з компаній подала скаргу в Антимонопольний комітет щодо "аномально низької" ціни переможця торгів. АМКУ разом з ДП "Медичні закупівлі України" скасовують результати тендеру на користь однієї з компаній із завищеними цінами, говорить правозахисник.

Перегуда також зазначив, що компанія "Євро Лайфкер Прайвіт Лімітед", уповноважений представник в Україні фармвиробника "Натко Фарма Лімітед", чию продукцію пропонувало ТОВ “Украфармгруп”, звернулася до президента, РНБО, лідерів фракцій ВРУ, народних депутатів та правоохоронних органів з проханням втрутитися у ситуацію.

Крім того, компанія також подала заяву про запобігання кримінального правопорушення міністру охорони здоров'я Віктору Ляшку, в. о. директора Бюро економічної безпеки Вадиму Перхуну та голові рахункової палати Ользі Піщанській.

Також адвокати компанії готують документацію для правоохоронних органів Індії, Іспанії та Нідерландів, стосовно виробників груп Synthon, Biocon, щодо підтримки діяльності їхніх дистрибʼюторів - ТОВ ТОВ "СТМ-Фарм" і ТОВ "Діатом" на території України.