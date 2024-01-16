Моурінью звільнений з посади тренера "Роми" після серії невдач

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

60-річний португалець втратив посаду алленаторе "вовків". Він працював із римлянами з літа 2021 року.

"Ми дякуємо Жозе від імені всіх нас у "Ромі" за пристрасть і відданість справі, які він проявив із моменту свого прибуття до лав "джаллороссі". У нас завжди будуть чудові спогади про його керівництво, але ми вважаємо, що негайні зміни в інтересах клубу", – йдеться в заяві босів клубу.

Моурінью провів два повних сезони на чолі "Роми". У першому він тріумфував із "вовками" в Лізі конференцій та фінішував на 6-й позиції у Серії А. Натомість у другому дійшов до фіналу Ліги Європи та завершив чемпіонат на тій же 6-й позицій. На цей момент римляни посідають 9-те місце, відстаючи від топ-4 на п'ять пунктів.

Хто такий Жозе Моурінью

Уродженець Сетубала, після нетривалої ігрової кар'єри у 80-х перейшов на тренерську роботу. Поштовх до роботи на професіональному рівні отримав завдяки співпраці з Боббі Робсоном у ролі перекладача.

Разом із англійським фахівцем працював у лісабонській "Бенфіці", "Порту" та іспанській "Барселоні". Залишився в лавах каталонців після призначення Луї ван Гала. У 2000 році розпочав самостійну тренерську кар'єру з "Бенфіки", пізніше тренував "Лейрію".

Перших успіхів досягнув на чолі "Порту", з яким працював у 2002-2004 рр. Завоював із "драконами" 2 чемпіонські титули, Кубок і Суперкубок Португалії, здобув Кубок УЄФА та тріумфував у Лізі чемпіонів. Перебрався до Англії, де в різні роки працював із лондонськими "Челсі" та "Тоттенхемом", а також "Манчестер Юнайтед".

Найбільших успіхів досягнув із "синіми" – 3 титули АПЛ, Кубок Англії, 3 Кубка Ліги, Суперкубок Англії. Натомість з МЮ завоював Кубок Англії та Кубок ліги, а також переміг у Лізі Європи 2016/17. На чолі ж міланського "Інтера" після Суперкубка Італії та Скудетто в перший сезон оформив требл у другому, тріумфувавши в Серії А, Кубку Італії та Лізі чемпіонів.

Непереконливим був період роботи Моурінью з мадридським "Реалом" у 2010-2013 рр. "Вершкові" з португальцем на чолі стали чемпіонами Іспанії в сезоні 2011/12, а також завоювали по Кубку та Суперкубку Іспанії. Утім, зазвичай перебували в тіні "Барселони" Пепа Гвардіоли.

Прізвиська – "Особливий", "Моур". Зібрав цілу колекцію індивідуальних призів, а інтерес до власної персони підігрівав т. зв. іграми розуму – словесними перепалками та конфронтацією з іншими тренерами, футболістами команд-суперниць, медіа, арбітрами та навіть власними підопічними.