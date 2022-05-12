Мост через Ирпень возле Стоянки планируют открыть 29 мая, - ОП

Разрушенный в начале полномасштабного российского вторжения мост через реку Ирпень у Стоянки планируют полностью открыть для проезда уже 29 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram .

Он провел инспекцию хода восстановительных работ на объекте вместе с председателем Киевской областной военной администрации Александром Павлюком и руководителем гуманитарного штаба Киевской области Алексеем Кулебою.

"Всего за 5 дней после деоккупации Киевской области мы смонтировали временный мост по левому проезду автодороги для того, чтобы открыть движение большегрузного транспорта в направлении Киев-Житомир в кратчайшие сроки", - рассказывает заместитель руководителя ОП.

Тимошенко отметил, что по состоянию на 12 мая строители уже демонтировали два пролета разрушенного моста, устроили монолитные фундаменты, смонтировали временные опоры и готовятся к устройству монолитной плиты. После этого они устроят верхний слой асфальтобетонного покрытия.

"Все работы продолжаются В соответствии с графиком, и на 29 мая уже запланировано открытие движения по восстановленному мосту", - сказал он.

Напомним, ранее Тимошенко рассказал, что для всех регионов разрабатывают уникальный план восстановления и развития, который будет базироваться на потребностях каждого отдельного населенного пункта.