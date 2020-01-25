В Москве из отеля госпитализировали семь граждан Китая

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Они госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ

Семь человек госпитализированы с высокой температурой с признаками ОРВИ из отеля в Войковском районе на севере Москвы, по предварительным данным, все они граждане Китая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Граждане КНР приехали в Москву 25 января. Семеро из них сами вызвали скорую помощь из-за температуры. Всего в туристическую группу входят 20 человек, однако у других туристов жалоб нет.

Возле гостиницы "Арт Москва Войковская" находятся порядка десяти машин скорой помощи. Сам отель работает в обычном режиме, в гостиницу пускают всех. Сейчас врачи продолжают осматривать граждан Китая. Один из медиков уточнил, что семь человек доставлены в инфекционное отделение, где будет установлен точный диагноз.

Ранее сообщалось, что в Китае туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в связи с коронавирусом 2019-nCoV.

Добавим, в Китае число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1372 человек. По данным на 18:00 25 января (12:00 по киевскому), число заболевших пневмонией нового типа в Китае выросло до 1372 человек. При этом количество летальных исходов не изменилось и составляет 41.