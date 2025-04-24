Москва відновила ядерний шантаж: Шойгу раптом згадав про минулорічну доктрину

Москва залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії західних країн. Це передбачено торішньою російською доктриною.

Про це заявив секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТАСС .

Шойгу завив, що Росія "уважно стежить за військовими приготуваннями європейських країн".

Він послався на зміни до ядерної доктрини торік, згідно з якими "Росія залишає за собою право застосувати ядерну зброю в разі агресії проти неї або Республіки Білорусь, зокрема з використанням звичайної зброї".

Шойгу заявив, що ядерне стримування "здійснюється щодо держав і військових коаліцій, які розглядають Росію як потенційного супротивника, що володіють зброєю масового ураження або значним бойовим потенціалом сил загального призначення".

За його словами, такі дії поширюються також на держави, які надають свою територію і ресурси для підготовки і здійснення агресії проти РФ.

Угода між Москвою і Вашингтоном

Коментарі Шойгу пролунали на тлі попереджень президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса про те, що Вашингтон може відмовитися від спроб мирного врегулювання російсько-української війни, якщо найближчим часом не буде досягнуто прогресу в угоді.

Після вступу на посаду в січні Трамп кардинально змінив політику США щодо трирічної війни, змусивши Україну погодитися на припинення вогню і одночасно послабивши тиск на Росію.

Шойгу понад десять років очолював військове відомство Росії. Унаслідок перестановок в уряді минулого року він став секретарем Ради безпеки РФ.