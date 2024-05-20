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Морські сили знищили 4 Shahed на півдні України

Понеділок 20 травня 2024 06:52
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Морські сили знищили 4 Shahed на півдні України Фото: Shahed (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Військово-морські сили Збройних сил України в ніч на понеділок, 20 травня, знищили на півдні країни чотири безпілотники "Shahed".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням

"У ніч з 19 на 20 травня в Миколаївській області під час повітряної атаки російських окупантів силами та засобами підрозділів Військово-Морських Сил ЗС України було збито 4 ворожих дрона-камікадзе Shahed-136, - сказано у повідомленні.

Морські сили знищили 4 Shahed на півдні України

Нагадаємо, в ніч на понеділок, 20 травня, Російська Федерація в черговий раз запустила по території України безпілотники. Дронова атака тривала майже всю ніч і Shahed долетіли аж до Львівської області. Там двічі за ніч працювали сили ППО.

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