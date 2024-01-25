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Морські перевезення залишаються дорогими через ставки страхування

Четвер 25 січня 2024 20:09
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Морські перевезення залишаються дорогими через ставки страхування Фото: морські перевезення залишаються дорогими через ставки страхування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

До українських морських портів у грудні 2023 року зайшли судна сукупним дедвейтом 8,8 млн т, що на 92% більше, ніж було у листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

Завдяки роботі тимчасового морського коридору, пропорція обсягів перевалки в портах "великої води" та Дунаю набуває все більш традиційного вигляду. Якщо у листопаді з 4,5 млн т дедвейту 1,7 млн т припали на дунайські порти і 2,8 млн т – на чорноморські, то в грудні відповідні показники становили вже 1,3 млн т та 7,5 млн т.

Однак фрахтовий ринок Чорного моря у грудні характеризувався стриманим рівнем активності, вказують у Maritime Logistics.

Перевезення з українських портів відбувалися регулярно, що дозволило судновласникам трохи підвищити ставки наприкінці періоду на тлі погодних умов.

"Головним вантажем у цьому періоді продовжувало залишатися зерно, яке прямувало у напрямах Середземного моря та Єгипту. Упродовж грудня у напрямку портів Великої Одеси спостерігався досить високий інтерес. Ставки транспортування з глибоководних портів Одеси для хендісайзів були стабільними. Тоді як фрахт для панамаксів у напрямку Китаю підвищився", - коментують логісти.

Нагадаємо, раніше перша віцепрем’єр-міністр - міністерка економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2024 році очікується зростання експорту товарів та послуг з України на 9%, а також запуск морського страхування з боку держави, завдяки якому ставки значно знизяться.

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