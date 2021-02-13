Morgan Stanley изучает возможность инвестиций в биткойн, - Bloomberg
Инвестиционное подразделение Morgan Stanley изучать возможность добавления биткойна в перечень активов для вложений. Подразделение Counterpoint Global управляет паевыми инвестиционными фондами объемом 150 млрд долларов.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.
Как отмечает издание, биткойн все еще пытается завоевать признание в традиционной финансовой индустрии. Но четырехкратный скачок за четыре месяца подогрел интерес клиентов, в результате чего игнорировать цифровой актив стало еще труднее.
Получив внимание крупных хедж-фондов, криптовалюта недавно добилась прогресса и среди таких как компаний, как Mastercard и Bank of NY Mellon. Буквально на этой неделе Tesla, ведущий производитель электромобилей, также поддержала биткойн, инвестировав 1,5 млрд долларов и планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты.
Рассмотрение вопроса может в конечном итоге привести к тому, что Morgan Stanley решит держаться подальше от биткойна. Предыдущие ралли криптовалюты также вызвали всплеск интереса на Уолл-стрит, который затем угасал.
Counterpoint Global делает ставки на уникальные компании, рыночная стоимость которых может значительно возрасти. Группа контролирует около 19 фондов, пять из которых достигли прибыли, превышающей 100% в 2020 году.
Ранее на этой неделе цена биткойна поднялась до рекордного уровня после того, как Tesla Inc Илона Маска объявила, что купила криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре примет ее в качестве формы оплаты за свои автомобили. На новостях от Tesla биткойн достиг рекорда в 47 565 долларов.
Биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.