ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Morgan Stanley изучает возможность инвестиций в биткойн, - Bloomberg

Новина українською → Суббота 13 февраля 2021 19:55
Morgan Stanley изучает возможность инвестиций в биткойн, - Bloomberg Фото: Morgan Stanley (morganstanley.com)
Автор: Александр Белоус

Инвестиционное подразделение Morgan Stanley изучать возможность добавления биткойна в перечень активов для вложений. Подразделение Counterpoint Global управляет паевыми инвестиционными фондами объемом 150 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с вопросом.

Как отмечает издание, биткойн все еще пытается завоевать признание в традиционной финансовой индустрии. Но четырехкратный скачок за четыре месяца подогрел интерес клиентов, в результате чего игнорировать цифровой актив стало еще труднее.

Получив внимание крупных хедж-фондов, криптовалюта недавно добилась прогресса и среди таких как компаний, как Mastercard и Bank of NY Mellon. Буквально на этой неделе Tesla, ведущий производитель электромобилей, также поддержала биткойн, инвестировав 1,5 млрд долларов и планирует начать принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Рассмотрение вопроса может в конечном итоге привести к тому, что Morgan Stanley решит держаться подальше от биткойна. Предыдущие ралли криптовалюты также вызвали всплеск интереса на Уолл-стрит, который затем угасал.

Counterpoint Global делает ставки на уникальные компании, рыночная стоимость которых может значительно возрасти. Группа контролирует около 19 фондов, пять из которых достигли прибыли, превышающей 100% в 2020 году.

Ранее на этой неделе цена биткойна поднялась до рекордного уровня после того, как Tesla Inc Илона Маска объявила, что купила криптовалюту на сумму 1,5 млрд долларов и вскоре примет ее в качестве формы оплаты за свои автомобили. На новостях от Tesla биткойн достиг рекорда в 47 565 долларов.

Биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика биткоин инвестиции Morgan Stanley
NEWS
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
Стреляли из гранатометов: боевики дважды нарушали "тишину" на Донбассе
DAILY
Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир
Анастасия Рокитнаредактор ленты новостей Градус перемен: как глобальное потепление влияет на Украину и мир