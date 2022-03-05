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Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ

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Суббота 05 марта 2022 19:49
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ
Автор: Сергей Сурепин

Moody's Corp поддержала санкции против РФ. Компания приостанавливает коммерческую деятельность в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз компании.

Приостановка распространяется на операции международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS). Также это касается деятельности Moody's Analytics (MA).

MIS будет поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами РФ. В компании заявили, что продолжат поддерживать своих сотрудников в РФ.

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