Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ
Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в РФ
Moody's Corp поддержала санкции против РФ. Компания приостанавливает коммерческую деятельность в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-релиз компании.
Приостановка распространяется на операции международного рейтингового агентства Moody's Investors Service (MIS). Также это касается деятельности Moody's Analytics (MA).
MIS будет поддерживать аналитическое покрытие действующих рейтингов за пределами РФ. В компании заявили, что продолжат поддерживать своих сотрудников в РФ.
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