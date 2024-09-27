Moneyveo – коли гроші потрібні швидко

Олена завжди цінувала свою незалежність і можливість працювати в зручний для себе час. Віддалена робота дозволяла їй бути гнучкою, самій планувати свій графік і не втрачати ритму, навіть в умовах війни. Але раптово її головний робочий інструмент – ноутбук, зламався. Для Олени це стало справжнім стресом, адже від цього гаджету залежав її заробіток.

"Я не знала, що робити. Без ноутбука я просто не могла працювати. Ремонту він більше не підлягав, занадто старий вже був. Зайвих грошей на новий я теж не мала. Це був глухий кут," – ділиться Олена С., клієнтка онлайн-сервісу Moneyveo.

Всі вихідні жінка шукала рішення, обдумуючи всі можливі варіанти: чи позичити грошей у друзів, чи звернутися до банку. "Я не люблю втягувати близьких у свої фінансові труднощі, бо розумію, що зараз важкі часи для всіх. А банк теж відмовив. Звернутися до кредитного сервісу я не наважувалася”, – зізнається Олена. – Подзвонила у відчаї до подруги, і вона порадила спробувати сервіс Moneyveo. Вона вже неодноразово користувалася їхніми послугами. Спочатку я вагалася, але зрештою вирішила довіритися її рекомендації".

Процес оформлення виявився напрочуд швидким і простим. Жінка зареєструвалася на сайті Moneyveo – весь процес зайняв близько 10 хвилин. Вона отримала 19 500 гривень, яких було достатньо на покупку нового ноутбука зі знижкою. Особливо її вразило, що перший кредит видається під Дисконтну ставку 0,01% на день.

"Все відбулося так швидко й легко, що я навіть не повірила. Гроші прийшли миттєво, і я через дві години вже була в магазині, купуючи новий ноутбук. В понеділок я знову повернулася до роботи, і всі переживання зникли," – згадує Олена.

Завдяки продукту Smart Олена змогла не тільки вирішити свою фінансову проблему, але й вчасно завершити всі робочі проєкти. Кредит вона виплатила без жодних складнощів, а її досвід із Moneyveo залишив тільки позитивні враження.

"Я дуже вдячна Moneyveo за їхній сервіс. Це був мій перший кредит, і я рада, що обрала саме їх. Все швидко, прозоро й без прихованих комісій. Якщо у вас є фінансова проблема, це справді надійне рішення," – ділиться Олена.

Дякуємо і вам, Олено, що обрали Манівео! Ми раді допомагати у важливі моменти та завжди готові підтримати!

Кредитний продукт Smart:

Реальна річна процентна ставка від 3,71 % річних

Сума кредиту від 500 грн до 27 000 грн

Строк кредитування до 5 років

Істотні характеристики та Попередження про наслідки використання продукту Smart: https://moneyveo.ua/uk/#loan-types

ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА». Ліцензія НБУ від 08.03.2024 р. на надання коштів та банківських металів у кредит, безстрокова. 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15-Б, 1-й поверх. Служба підтримки: 0 800 21 9393 з 09:00 до 21:00 без вихідних. Email: support@moneyveo.ua. Деталі на moneyveo.ua