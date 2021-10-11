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Молдова просит Евросоюз о поставках газа через Румынию, - FT

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Молдова, Понедельник 11 октября 2021 23:08
Молдова просит Евросоюз о поставках газа через Румынию, - FT Фото: Молдова просит Евросоюз о поставках газа (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Молдавия просит Евросоюз о поставках газа через Румынию. В стране критически не хватает голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По информации двух источников, вовлеченных в переговоры, Молдова надеется получить газ от Евросоюза через Румынию, чтобы восполнить его нехватку.

По информации издания, поставки газа из России упали на треть, а цены выросли с $550 за 1 тыс. куб. м в прошлом месяце до $790 за 1 тыс. куб. м, что в пять раз выше, чем в среднем страна платила в прошлом году.

Отмечается, что Румыния пытается покрыть свои потребности в газе на фоне опасений о том, что его запасы в Европе находятся на низком уровне.

Молдавия и Румыния построили при финансовой помощи ЕС построили газопровод Яссы - Унгены протяженностью 43,2 км и стоимостью €26 млн, который должен был обеспечить альтернативные закупки газа. Он был открыт в 2014 году, но поставки из Европы по нему так и не начались.

Напомним о росте цены на газ в Европе. Она стала рекордной. Впервые она составляет 1200 долларов за тысячу кубометров.

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