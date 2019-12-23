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Молдова продолжит получать газ через Украину

Новости » Общество     23.12.2019 - 10:10
Молдова продолжит получать газ через Украину
Фото: Игорь Додон (presedinte.md)

Благодаря договоренностям между Украиной и РФ Молдавии не придется прибегать к альтернативным путям получения газа

Молдова будет и дальше получать российский газ транзитом через Украину. Об это заявил на брифинге президент Молдавии Игорь Додон, передает РБК-Украина.

Как отметил Додон, с января 2020 года продолжится привычный транзит российского газа через Украину благодаря договоренностям между Украиной и Россией о транзите газа в Европу.

"Вы знаете, что Россия и Украина смогли договориться, это значит, что газ и дальше будет поступать в республику привычным путем", - сказал Додон.

При этом премьер-министр Молдовы Ион Кику выразил надежду на то, что Киев и Москва смогут подписать контракт в ближайшее время.

"Это значит, что все альтернативные пути получения газа, которые мы разработали, нам не пригодятся. В том числе не понадобится и аккредитив от ЕБРР в размере 50 миллионов долларов, которым могли бы воспользоваться для закупки газа", - сказа Кику.

Напомним, Украина, Россия и Еврокомиссия подписали протокол о транзите газа. Контракт на поставку газа в Европу Украина и Россия должны подписать до конца года. Срок действия нового договора - 5 лет, с условием продления еще на 10 лет.

Благодаря договоренностям о новом газовом контракте с Россией в Украине этой зимой не будет расти цена на газ. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, это дает возможность снизить цифру в платежке за коммунальные услуги за отопление.

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