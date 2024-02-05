Мокрий сніг, дощ та сильний вітер: киян попередили про негоду завтра
У Києві завтра, 6 лютого, очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про невеликий мокрий сніг, дощ, а також сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Як повідомляється, завтра у Києві очікується невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ.
Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с - I рівень небезпечності, жовтий.
Температура у Києві вночі близько 0°, вдень +4+6° тепла.
Зважаючи на сильний вітер, киянам нагадали про низку безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
Погода в Україні у лютому та навесні
За прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в лютому 2024 року прогнозується від -4 до +2 градусів. У Києві очікується близько до норми.
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