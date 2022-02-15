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Могут разрушить финансовую систему: Центробанк Индии назвал криптовалюты пирамидой

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Нью-Дели, Вторник 15 февраля 2022 18:33
Могут разрушить финансовую систему: Центробанк Индии назвал криптовалюты пирамидой Фото: Центробанк Индии назвал криптовалюты пирамидой и угрозой для финансовой системы (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заместитель главы Резервного банка Индии Раби Санкар назвал криптовалюты финансовой пирамидой. По его словам, торговля цифровыми деньгами может лишить правительство страны механизмов контроля над экономикой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NDTV.

Приводя доводы в пользу запрета криптовалют Раби Санкар заявил, что цифровые деньги даже хуже, чем "схемы Понци" (финансовая пирамида итальянца Чарльза Понци - ред.), и угрожают суверенитету страны. Представитель Центробанка добавил, что криптотехнологии созданы для уклонения от государственного контроля и специально разработаны для обхода регулируемой финансовой системы.

"Криптовалюты не подходят под определение денежной единицы, актива или товара, у них нет денежных потоков, собственной ценности", - заявил Санкар.

По его словам, торговля криптовалютами может разрушить валютную, банковские системы страны, а также лишить правительства возможности контролировать экономику. Он добавил, что этих доводов достаточно, чтобы держать цифровые деньги подальше от официальной финансовой системы.

"Запрет криптовалют, пожалуй, является наиболее целесообразным выбором для Индии", - резюмировал Санкар.

Напомним, в ноябре 20202 года в парламент Индии внесли законопроект о запрете всех частных криптовалют и создании национальной цифровой валюты.

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