Не могу в этом петь: Джамала разоткровенничалась о звездных прихотях

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица Джамала разоткровенничалась с поклонниками в Instagram

Известная украинская певица Джамала, которая в 2016-м году выиграла конкурс "Евровидение", в недавней своей публикации поделилась подробностями "закулисья". Артистка рассказала, как выбирает себе образ для выступлений и что является решающим фактором для нее. Об этом исполнительница написала на своей официальной странице в Instagram.

Как признается артистка, для того, чтобы ей выбрать концертный костюм, она должна убедиться в том, что ей будет комфортно выступать.

"А хотите немного рабочих подробностей? Например, как я выбираю свой образ на концерт? Первый этап - это выбор ткани. Я начинаю в ней петь. И если мне жарко или не совсем удобно, из нее ничего не шью. Для меня моя музыка - это свобода движений, поэтому в последнее время я очень люблю брючные костюмы. С одной стороны, они выглядят очень женственно, а с другой - можешь двигаться как угодно", - призналась артистка.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Также певица призналась, что однажды за два дня до концерта ей пришлось менять платье из-за того, что в нем было неудобно петь.

"За 2 дня до киевского концерта у нас уже было готово яркое цветное платье. На последней примерке я спела в нем и все ... Поняла, что полный диссонанс :( И тогда сказала своему стилисту Юре Жуйкову: "Стоп! Хочу белый наряд! Пиджак, плащ - не знаю. Хочу совсем другое. Извини! Я не могу в этом петь". Юра согласился и пошел искать ткань!!! Спасибо всем людям, которые работают с творческими людьми. Вот ведь подарил Бог профессию. Сил вам", - поделилась певица.

В комментариях посчитали, что работа стилиста Джамалы – непревзойденная:

У вас професійний стиліст, який вас перш за все розуміє, а також розуміється на одязі. У вас костюми чудові, і ви в них - неперевершені.

У Вас был невероятный наряд! Именно он был в тот вечер Ваш. Спасибо за красоту и абсолютную гармонию. Я очень им вдохновилась на создание некоторых элементов своего наряда.

Почему вы на концерте постоянно выступаете в одном образе?

Ты офигенно выглядела.

Це називається зірковою хворобою. В деяких зірок іноді вона доходить до примхів подібних дитячим)) Того не хочу, цього не буду, це хотіла, але передумала...

Ваш стиль очень крутой! Обожаю его!

Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.