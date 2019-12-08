Не могу в этом петь: Джамала разоткровенничалась о звездных прихотях

Певица Джамала разоткровенничалась с поклонниками в Instagram
Известная украинская певица Джамала, которая в 2016-м году выиграла конкурс "Евровидение", в недавней своей публикации поделилась подробностями "закулисья". Артистка рассказала, как выбирает себе образ для выступлений и что является решающим фактором для нее. Об этом исполнительница написала на своей официальной странице в Instagram.
Как признается артистка, для того, чтобы ей выбрать концертный костюм, она должна убедиться в том, что ей будет комфортно выступать.
"А хотите немного рабочих подробностей? Например, как я выбираю свой образ на концерт? Первый этап - это выбор ткани. Я начинаю в ней петь. И если мне жарко или не совсем удобно, из нее ничего не шью. Для меня моя музыка - это свобода движений, поэтому в последнее время я очень люблю брючные костюмы. С одной стороны, они выглядят очень женственно, а с другой - можешь двигаться как угодно", - призналась артистка.
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Также певица призналась, что однажды за два дня до концерта ей пришлось менять платье из-за того, что в нем было неудобно петь.
"За 2 дня до киевского концерта у нас уже было готово яркое цветное платье. На последней примерке я спела в нем и все ... Поняла, что полный диссонанс :( И тогда сказала своему стилисту Юре Жуйкову: "Стоп! Хочу белый наряд! Пиджак, плащ - не знаю. Хочу совсем другое. Извини! Я не могу в этом петь". Юра согласился и пошел искать ткань!!! Спасибо всем людям, которые работают с творческими людьми. Вот ведь подарил Бог профессию. Сил вам", - поделилась певица.
В комментариях посчитали, что работа стилиста Джамалы – непревзойденная:
Напомним, Джамала растрогала сеть нежными фото с мужем и сыном. Счастливое семейство с удовольствием позировали на атмосферных осенних кадрах.