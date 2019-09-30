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После модернизации завод УЛФ полностью обеспечивает аграриев посевным материалом

Новости » АПК    30.09.2019 - 13:18
После модернизации завод УЛФ полностью обеспечивает аграриев посевным материалом
Иллюстративное фото (facebook.com ulfplc)

Завод "Заря" может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон

Семенной завод "Заря" одного из крупнейших украинских агрохолдингов "Укрлендфарминг" отпраздновал 30-летний юбилей. После глубокой модернизации предприятие может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон – больше всего в Украине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрлендфарминга".

Отечественные аграрии уже несколько лет активно работают над уменьшением зависимости от стоимости и качества импортного семенного материала. Закрытый цикл производства семян кукурузы в Украине есть у агрохолдинга "Укрлендфарминг", который ежегодно на собственных площадях сеет около 1500 га участков гибридизации кукурузы. Собранные семена используются как для собственных, так и для нужд других компаний.

Семенной завод в селе Заря Ровенской области недавно отпраздновал 30-летний юбилей. Его построили еще в 1989 году, а сегодня, после модернизации, этот объект имеет стратегическое значение для аграриев Украины, которые теперь практически независимы от импортного семенного материала.

"Мы оборудованы двумя параллельными линиями - это одно из наших преимуществ, - рассказывает Владимир Данилевский, директор завода "Заря". - Мы можем дорабатывать два гибрида из разных регионов Украины. Наши мощности - по 400 тонн в смену каждая линия. Таким образом мы можем принять 800 тонн влажного качана в сутки".

После модернизации работают здесь на немецком оборудовании. Это единственный завод в Украине, что может принять и просушить 36 тыс. тонн сырых початков кукурузы за сезон. Еще одно преимущество - склады готовой продукции, общей площадью более 5000 кв. м, и зернохранилища, которые позволяют обеспечить бесперебойный процесс доработки семян.

"Укрлендфарминг" - один из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который принадлежит украинскому бизнесмену Олегу Бахматюку. Агрохолдинг управляет одним из крупнейших в Украине земельным банком общей площадью около 500 тыс. га. Группа компаний кроме выращивания зерновых и масличных культур, семян, занимается также животноводством и производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL).

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Новости Украины УкрлендфармингОлег Бахматюк
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