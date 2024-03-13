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Модель економічного бронювання має брати до уваги показники роботи підприємства, - економіст

Середа 13 березня 2024 13:27
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Модель економічного бронювання має брати до уваги показники роботи підприємства, - економіст Фото: модель економічного бронювання має брати до уваги показники роботи підприємства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

При створенні прозорої та гнучкої схеми бронювання необхідно враховувати показники роботи підприємства, і дати можливість керівництву самостійно визначати, кого бронювати, а не рахувати оклади окремих працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Центру політичного аналізу Володимира Головка.

"Можна взяти період останніх років, наприклад перед широкомасштабним вторгненням, і формалізувати тренд по середній зарплаті в галузі та середній зарплаті по державі. Потім –-визначити, наприклад, топ-100 компаній, які можуть претендувати, чи топ-200, за цим критерієм. І дати їм певну свободу дій щодо того, яких саме працівників їм бронювати. Безумовно, для визначення цієї категорії компаній є і виплата податків, і кількість трудових колективів, і навантаження на фонд оплати праці і т.д. Мені здається, що це більш така гнучка, більш прозора і більш справедлива, мабуть, система", - зауважив експерт.

Він наголосив, що "зарплатне" бронювання - дискусійне питання, адже не завжди професійність чи рідкість спеціаліста визначається рівнем його окладу.

"Звісно, ми розуміємо, що топменеджмент отримує більше, це нормально в ринковій економіці. Але проблеми бізнесу зараз пов’язані не з менеджментом, а саме з тими, хто безпосередньо фахівці, які працюють на виробничих ланках. Саме тому потрібно створити відносні показники, а не абсолютні показники зарплати. Бо людина, яка знає, як щось виробляти, може отримувати не найбільші кошти у порівнянні з іншими. Але саме ця людина потрібна", - резюмував експерт.

Раніше стало відомо, що Кабмін розробив схему, яка передбачає бронювання для українців, які мають зарплату понад 35 тис. грн. Також урядовий документ передбачає 100% бронювання для чиновників рангу А, поліцейських, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу.

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