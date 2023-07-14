Мобілізованих росіян шантажем та погрозами змушують підписувати контракт, - Маляр

Військове керівнцитво Росії шантажем змушує мобілізованих підписувати контракти про проходження військової служби за контрактом у ЗС РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"З початку липня ц. р. у з’єднаннях і військових частинах російських окупаційних військ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, почали примушувати мобілізованих військовослужбовців до підписання контрактів про проходження військової служби за контрактом у ЗС РФ", - написала Маляр.

Вона зауважила, що у випадку відмови підписання контрактів командири вдаються до шантажу підлеглих та прямих погроз утримання їх на передовій без ротації. При цьому для заохочення мобілізованим обіцяють звільнення від виконання службових обов’язків на 1–2 доби. Такі дії є доволі ефективним чинником в умовах відмови командирами надання відпусток.

"Таким чином військове керівництво країни-агресора намагається створити для Кремля "втішну" статистику щодо темпів набору на контрактну військову службу", - зауважила Маляр.

Інструкція, як здатися в полон, якщо вас мобілізували окупанти

Для громадян на окупованих територіях, яких росіяни примусово забирають до своєї армії, є спеціальні інструкції, як правильно здатися в полон:

Докладніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номерами: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони РФ запропонували сповіщати про мобілізацію через SMS.

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