Мобілізація обвалила фондовий ринок Росії: індекси впали до рівня 24 лютого
Обвал на фондовому ринку Росії, який розпочався після оголошення Путіним мобілізації, сьогодні продовжився. Індекс Московської біржі вперше з 24 лютого опустився нижче за 1900 пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані біржі.
До 13:00 за київським часом Індекс Московської біржі впав на 10,3% до 1875 пунктів, індекс РТС - на 10,5%, до 1020 пунктів.
Нагадаємо, 20 вересня індекси Московської біржі та РТС обвалилися на 9% після повідомлень про плани мобілізації. Після заявою Путіна 21 вересня індекс Московської біржі впав на 7,4%, індекс РТС впав 9,7%.
Після початку російського вторгнення в Україну торги акціями на Московській біржі було перервано на цілий місяць через різкий обвал на ринку.
Після цього було запроваджено обмеження на рух капіталу, що призвело до деякого зростання ринку в умовах відсутності іноземних продавців та маніпуляцій ринком з боку влади.
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