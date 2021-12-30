"Мне дали две минуты". Экс-президент Афганистана рассказал, как выезжал из Кабула

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что его отъезд из Кабула в августе этого года был необходим, чтобы предотвратить разрушение столицы Афганистана. По его словам, он узнал, что покидает страну только в самолете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС .

По словам Гани, 15 августа, когда талибы захватили Кабул, он даже не догадывался, что этот день станет его последним на посту президента страны. Он признался, что окончательное понимание о произошедшем пришло к нему только на борту самолета, который доставил его из Афганистана в Узбекистан, а далее - в Объединенные Арабские Эмираты.

"В адрес бывшего президента неоднократно звучала резкая критика, что он покинул Кабул в решающий момент, однако сам Гани заявил, что это было необходимо не только для его безопасности, но и для сохранения города", - пишет издание.

Наступление талибов

По словам Гани, сторонники "Талибана" изначально согласились не входить в Кабул, "но через два часа от этого обещания ничего не осталось".

"Две разных группировки талибов наступали с двух сторон, - объяснил Гани. - Была огромная угроза, что между ними вспыхнет масштабный конфликт, который приведет к разрушению пятимиллионного города и погрузит жизнь людей в хаос".

Эвакуация

Гани говорит, что дал согласие на эвакуацию из Кабула своей жены и советника по национальной безопасности, а сам должен был ждать автомобиля, чтобы отправиться в министерство обороны страны. Этот автомобиль так и не приехал. Вместо водителя к нему пришел глава президентской охраны и сказал, что, если Гани продолжит сопротивление, то всех убьют.

"Он дал мне не больше двух минут", - заявил Гани.

По его словам, он должен был готовиться к вылету в Хост, но ему сообщили, что город пал.

"И Джелалабад тоже. Я не знал, куда мы полетим. Только после взлета стало ясно, что мы покидаем Афганистан. Все это было очень неожиданно".

В свою очередь Гани отрицает, что вывез с собой крупную сумму денег, и просил провести расследование, которое докажет его невиновность.

Признание вины

Гани признал, что на посту президента совершал ошибки, в том числе "предполагал, что терпение международного сообщества будет бесконечным". Однако он считает, что причиной падения его правительства стало соглашение между талибами и тогдашним президентом США Дональдом Трампом о выводе американских войск из Афганистана.

Через три месяца после событий в Афганистане Гани признался, что готов взять на себя вину за падение Кабула, в частности, он считает, что чрезмерно доверял "нашим международным партнерам".