ММКИ требует от Минэкономики немедленной отмены квот на импорт серной кислоты

Фото: Мариупольский меткомбинат им. Ильича (из открытых источников)

В компании отмечают, что после введения квот на ресурс возникли проблемы с поставками серной кислоты

Из-за квот на импорт серной кислоты Мариупольский меткомбинат им. Ильича регулярно недополучает ресурс, что грозит срывом экспортных контрактов по поставке металлопроката. Правительство должно отменить квоты.

Об этом говорится в обращении ПАО "ММК им. Ильича" к премьер-министру Украины.

На предприятии отметили, что в очередной раз столкнулись с негативными последствиями введения режима квотирования на серную кислоту.

В частности, трейдер национального производителя ООО "НПП Заря" - ООО "Фирма "Электропоставсбыт" на конец августа отгрузил меткомбинату лишь 36% законтрактованного объема ресурса на август. Такое положение дел может привести к невыполнению "ММК им. Ильича" экспортных контрактов по поставке металлопроката.

В компании отметили, что проблемы с поставками серной кислоты возникли после введения квот на ресурс, даже несмотря на то, что цена на него существенно выросла.

"Созданная квотами монополия национальных производителей на рынке серной кислоты, привела к значительному росту цен на ресурс (на 80-100%), поэтому стоимость ресурса для нас сейчас вдвое выше чем на рынке РФ для местных металлургов. Однако даже такой уровень цен не гарантирует наличие ресурса на нашем предприятии, поскольку мы регулярно имеем дело с перебоями поставки товара местными производителями, при этом не имея возможности диверсифицировать закупки за счет импортных производителей", - говорится в обращении.

В компании призвали правительство не допустить срыва экспортных обязательств меткомбината, и отменить квоты на импорт серной кислоты.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках в отдельных посредников.

Как сообщали СМИ, народный депутат Сергей Магера обратился к руководителю Главного управления Нацполиции вКиеве с заявлением о том, что Минэкономики не реагирует на нарушения, происходящие на госпредприятии "Восточный ГОК", в результате которых государству нанесен ущерб на 137 млн грн.

Депутат отметил, что госпредприятие "Восточный ГОК", которое является одним из крупнейших производителей серной кислоты, получает убытки вследствие того, что продает свою продукцию не конечным потребителям, а посредникам.

Ранее экс-глава Госрегуляторной службы Ксения Ляпина также резко раскритиковала деятельность министра экономики Петрашко. По ее словам, квоты на серную кислоту былы введено якобы с целью поддержки национального производителя, однако на практике это привело к монополизации рынка.