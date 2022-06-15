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ММК им. Ильича просит власть наложить санкции на грабителей металла из Мариуполя

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Среда 15 июня 2022 15:31
ММК им. Ильича просит власть наложить санкции на грабителей металла из Мариуполя Фото: ММК им. Ильича просит власти наложить санкции на грабителей металла из Мариуполя (t me)
Автор: Артем Горовенко

Мариупольский комбинат ММК им. Ильича обратился к президенту и Кабинету министров с просьбой наложить санкции на компании и лиц, которые причастны к краже из Мариуполя украинской металлопродукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное письмо завода, которое оказалось в распоряжении редакции.

Санкции, в соответствии с писем, ММКИ предлагает наложить на российскую компанию "Управляющая компания Река-Море", зарегистрированную в Ростове-на-Дону, в отношении руководителя/учредителя компании Арустамова Геннадия Артуровича, а также против всех, кто причастны к перевозке, погрузки и продажи ворованной продукции.

Среди предлагаемых санкций блокирование активов, прекращение торговых операций, взыскание в доход государства принадлежащих им активов и многое другое.

Как сказано в обращении, эти лица незаконно захватывали и перепродавали имущество украинских предприятий на временно оккупированной территории, чем установили угрозу национальным экономическим интересам. Так, судно под названием РМ-3, которое принадлежит указанной компании, зашло в Мариупольский порт, загрузилось украинской металлопродукцией и направилось в Ростов.

"Разрешение оккупационной администрации (под контролем РФ) относительно нагрузки чужой продукции на судно, активное освещение этого события в российских СМИ и сообщения о наличии якобы “договора”, по которому осуществляется вывоз продукции, свидетельствуют о содействии и/или допущения со стороны РФ хищение продукции украинских заводов, и о грабеже имущества. Для защиты своих прав мы обратились в правоохранительные органы", - сказано в обращении.

В ММКИ подчеркивают: из-за этого похищения украинские предприятия остались без имущества и возможности его продажи, а бюджет - без наполнения.

"Учитывая изложенное, деятельность указанных выше лиц, а также РФ, угрожает национальным интересам, безопасности и экономике Украины, нарушает право собственности физических и юридических лиц, и создает препятствия для устойчивого финансового развития", - подчеркивается в письме.

Кроме того, в компании попросили вынести на рассмотрение СНБО предложения по введению санкций в отношении других физических и юридических лиц, которые перевозят, выгружают, продают и перепродают продукцию, похищенную у ММКИ.

Как известно, на днях в Ростов отправилось уже третье судно, груженное украденным в Мариуполе металлом. Обо всех своих кражах Россия рассказывает в федеральных новостях.

В свою очередь Азовсталь и ММК им. Ильича обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное производство против российских оккупантов, которые воруют металлопродукцию из Мариуполя.

Предприятия также предоставили доказательства, свидетельствующие о том, что российские военные и подконтрольные им террористические группировки вывозят из порта продукцию. Такой грабеж является нарушением ст. 185 и 186 Уголовного кодекса.

Также генеральный директор "Азовстали" Энвер Цкитишвили отметил, что компания Метинвест внимательно следит за каждым листом металла, похищенным из Мариуполя, и подчеркнул, что все причастные к краже будут привлечены к ответственности.

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Мариуполь ММК имени Ильича Санкции
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