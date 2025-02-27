Міжнародні ринки, тарифи держмонополій та екологічна політика: металурги озвучили виклики на 2025 рік

У минулому році найважливішим досягненням для всіх експортерів стало відкриття морського коридору з одеських портів, що створило додаткові логістичні можливості та забезпечило зростання результатів у 2024 році.

Про це заявив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes .

Загальний експорт і продаж залізорудної сировини значно збільшилися – до понад 12 млн т за підсумками 2024 року. Але 2025 рік несе значні виклики для галузі, і основні з них – тарифна та екологічна політика держави.

"Перший виклик - це збереження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках. Для цього потрібно, щоб державні монополії не створювали додаткового тарифного тиску на бізнес, що працює. Другий — збереження доступу до зовнішніх ринків (важливо зберегти лібералізацію торгівлі сталлю з ЄС, США, Великою Британією) та посилення санкцій проти ГМК РФ, яка продовжує продавати сляби й чавун до ЄС через позицію окремих країн", - наголосив Риженков.

Важливим фактором для розвитку металургії також є послідовна екологічна та промислова політика держави з екомодернізації та декарбонізації.

"Нам всім через війну потрібне відтермінування для України щодо запровадження СВАМ. І актуальним фактором залишиться підтвердження критичності бронювання та залучення ветеранів до роботи через ризик втратити кваліфікований персонал", - підкреслив Риженков.

Серед нових викликів СЕО 2Метінвесту" виділив доступ до фінансування проєктів із модернізації та зеленого переходу ГМК, а також забезпечення стабільного попиту на українську сталь на внутрішньому ринку України. Але ці теми повоєнні, тож про них можна буде поговорити окремо, коли настане мир.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення Група "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн - на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова. Крім того, у 2024 році "Метінвест" перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн, що становить 61% від загального обсягу відрахувань металургійних підприємств держави. Це робить компанію найбільшим платником податків ГМК.