Міжнародна фінансова підтримка "єВідновлення" перевищила 20 млрд гривень, - Шуляк

Загальна сума фінансування, направленої на реалізацію програми "єВідновлення" від міжнародних партнерів Україні, вже перетнула відмітку у 20 млрд гривень. Йдеться про кошти, які Україна отримує від Світового Банку і Банку розвитку Ради Європи ще з 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

При цьому, приблизна загальна сума коштів, необхідних для реалізації програми на рік складає 25 млрд гривень.

За її словами, днями Світовий Банк підписав угоду про виділення на фінансування програми компенсацій за пошкоджене і знищене житло "єВідновлення" 84 млн доларів і це вже не перша фінансова допомога для реалізації програми. Так, Світовий Банк почав виділяти кошти на неї ще на старті запуску - у 2023 році, коли було отримано 232 млн доларів.

"Головна умова фінансової допомоги наших міжнародних партнерів - програма має функціонувати абсолютно прозоро і підзвітно. Ми змогли це забезпечити, створивши як цифровий інструмент для цього - Реєстр пошкодженого і знищеного майна, так і прозору систему, де неможливе нецільове використання коштів”, - вважає Шуляк.

За її словами, черговий транш допомоги від Світового банку говорить про те, що система працює, а також про готовність міжнародних партнерів і надалі допомагати українцям відновлювати своє житло.

Вона додала, що до фінансування програми неодноразово долучався і Банк розвитку Ради Європи. Так, перші 100 млн євро установа виділила у минулому році, що дозволило профінансувати 2,8 тис. житлових сертифікатів "єВідновлення", а лютому цього року він ухвалив рішення щодо виділення додаткових 100 млн євро, завдяки яким можна буде профінансувати ще 3,6 тисячі сертифікатів на придбання житла.

Шуляк зауважила - загальна сума коштів від Світового Банку і Банку розвитку Ради Європи, направлених на реалізацію програми "єВідновлення", перетнула таким чином вже відмітку у 20 млрд гривень.

Але, підкреслила вона, приблизна сума, необхідна для виплат компенсацій за програмою на рік, становить приблизно 25 млрд гривень. Це за умови, якщо програму не розширять, хоча у цьому є колосальна потреба - зокрема, для громадян, чиє зруйноване або пошкоджене житло знаходиться на ТОТ.

"Ми постійно працюємо щодо залучення всіх можливих джерел фінансування програми, оскільки її функціонування - базова необхідність сьогодні. Наведу приклад - у бюджеті на 2025 рік на фінансування програми виділили всього 4 млрд гривень, але згодом вдалося знайти ще 15 млрд гривень на виплати компенсацій переселенцям, тож процес пошуку фінансування триває постійно", - наголосила Шуляк.

Парламентарка підкреслила, що одним з можливих джерел фінансування повинні стати кошти від заморожених прибутків росіян за кордоном. Вона нагадала, що днями Україна вже отримала 1 млрд євро від ЄС за рахунок заморожених активів РФ. Це четвертий транш макрофінансової допомоги Україні в межах програми ERA.

Шуляк також зауважила, що у останньому транші фінансування від Світового Банку передбачено виділення $1,5 млн на підтримку і вдосконалення та вдосконалення базового цифрового інструменту програми "єВідновлення" РПЗМ. Це, вважає вона, надважливий аспект, оскільки від рєстру залежить як функціонування програми загалом, так і можливості її подальшого розширення.

"Нагадаю, що саме систему РПЗМ можна розглядати як технічне підґрунтя для функціонування Міжнародного реєстру збитків, оскільки завдяки відпрацьованому алгоритму по житлу, у нас є можливість фіксувати навіть збитки бізнесу - ми можемо нанизувати на нього різні категорії, оскільки він показав свою ефективність у фіксації і верифікації пошкоджень", - додала Шуляк.

Наостанок вона зазначила, що станом на зараз програмою "єВідновлення" успішно скористалися близько 100 тисяч родин, а загальна сума компенсацій нині вже перетнула відмітку у 25 млрд гривень. Очікується, що завдяки останньому фінансуванню від Світового банку ще понад 25 тисяч сімей зможуть скористатися компенсацією.