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Міжнародна федерація гімнастики визначилася щодо повернення РФ до змагань

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Лозанна, П'ятниця 12 травня 2023 12:22
Міжнародна федерація гімнастики визначилася щодо повернення РФ до змагань Фото: Російські художні гімнастики змагатимуться вдома (facebook.com/fig.gymnastics)
Автор: Антон Федорців

Подальшу долю російських і білоруських спортсменів на міжнародній арені вирішив виконавчий комітет планетарної федерації гімнастичних видів спорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Міжнародна федерація гімнастики (FIG) продовжила відсторонення Росії та Білорусі від змагань під своєю егідою. Водночас виконком організації готовий переглянути рішення в липні.

"FIG залишає чинними без будь-яких подальших змін схвалені 1-2 березня 2023 року заходи. FIG буде регулярно моніторити ситуацію та може переглянути їх, якщо обставини зміняться", – йдеться в заяві.

Росіяни та білоруси втратили право виступати на міжнародній гімнастичній арені торік у березні. Санкції проти гімнастів обох країн запровадили після вторгнення російських військ до України, зокрема і з території Білорусі. Наступне засідання виконкому FIG призначили на 19-20 липня.

Наприкінці березня МОК пом'якшив обмеження для спортсменів РФ і Білорусі. Функціонери порекомендували спортивним федераціям розглянути можливість повернення атлетів за умови дотримання нейтральності. Частина керівних органів різних видів спорту дозволиа росіянам змагатися.

До слова, раніше Міжнародна федерація фехтування заборонила олімпійським чемпіонкам із РФ відновити виступи.

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