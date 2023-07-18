Між ЄС та Україною є обмін інформацією щодо людей, які виїхали і числяться ВПО, - Верещук

Між Україною та Європейським Союзом є обмін інформацією стосовно тих людей, які живуть за кордоном, але отримують виплати як внутрішньо переміщені особи.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка України Ірина Верещук під час телемарафону, передає РБК-Україна .

Вона зазначила, що наразі 2,5 млн людей оформлені як ВПО - з бюджету на допомогу їм направляють 7 млрд грн щомісяця. Нова ж постанова спрямована на впорядкування виплат. Наразі є такі люди, які мають статус ВПО і живуть за кордоном, отримуючи допомогу від держав, де вони знайшли прихисток.

За словами Верещук, щоб виявити таких людей у Мінфіна є певні інструменти. Наприклад, між ЄС та Україною відбувається обмін інформацією, також моніторять ситуацію і прикордонні служби.

Вона додала, що деякі ВПО, що тимчасово виїхали до Європи, не втратять свої виплати. Це стосується, наприклад, людей, що їдуть за кордон на лікування.

Відміна виплат деяким ВПО

Днями перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак заявила, що громадяни України, які перебувають за кордоном 45 днів без вагомих причин, втратять статус ВПО і з 1 серпня будуть позбавлені державних виплат.

Верещук також заявляла, що виплат позбавлять тих людей, що повернулись на місце свого проживання, однак не скасували статус ВПО. Вона додала, що сподівається на порядність таких людей і зазначила, що ніхто не буде "ходити по домівкам і шукати їх".

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