У МІУ розробили електронну товарно-транспортну накладну: коли запрацює

В Україні завершилася розробка системи електронної товарно-транспортної накладної, яка має запрацювати вже найближчими місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Перші три компанії-провайдери (EDIN, ПТАХ та AgriChain) пройшли тестування щодо взаємодії із Системою електронного документообігу е-ТТН. Завдяки їй здійснюється реєстрація, облік та обмін товарно-транспортних накладних в електронній формі між учасниками автомобільних вантажних перевезень.

Зокрема, дві компанії (EDIN та ПТАХ) вже успішно завершили тестування взаємодії, ще одна компанія (AgriChain) отримала рекомендації щодо доопрацювання свого програмного забезпечення. Загалом до проекту е-ТТН Системи приєдналися 19 провайдерів електронного документообігу з огляду на вищезазначені компанії.

Коли запрацює електронна товарно-транспортна накладна

Наступний етап проекту – впровадження та тестування Системи е-ТТН із бізнесом. Він розпочинається вже у січні 2023 року. Мета етапу – підвищити якість та прозорість процесу перевезень, суттєво спростити та прискорити взаємодію між вантажовідправником, перевізником та вантажоодержувачем, усунути корупційні ризики та покращити умови ведення бізнесу.

Для того, щоб підготуватися до використання е-ТТН, бізнесу достатньо укласти договір з одним із провайдерів, залучених до проекту. З переліком провайдерів можна ознайомитись на сайті.