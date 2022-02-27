МИУ: делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики не могли передвигаться по Европе

Министерство инфраструктуры работает над налаживанием логистики в стране, оперативной эвакуацией граждан и противодействует попыткам агрессора продвигаться по стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на встречу президента Владимира Зеленского и министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Президент просил передать, что он искренне благодарит десятки тысяч дорожников, железнодорожников, портовиков и моряков, инспекторов безопасности за героическую и важную работу. Вас благодарит вся Украина", - написал министр в Facebook.

По его словам, параллельно с работой внутри страны идут постоянные коммуникации с международными партнерами.

"Делаем все, чтобы российские самолеты, поезда, корабли и грузовики больше не могли передвигаться по Европе. Чтобы единственным ответом для оккупанта от всех европейских диспетчеров было одна - go f*** yourself", - комментирует Кубраков.

Он также отметил, что большая президентская команда работает сейчас над многими процессами, в приоритете - обеспечение армии помощью наших партнеров.

"Дальше нас всех ждет масштабное и всеобъемлющее развитие страны", - добавил глава МИУ.

Напомним, вчера вчера РЖД запрашивала о возможности «гуманитарного» сотрудничества с "Укрзализныцей". В ответ диспетчер предложил им последовать "вслед за русским кораблем". В УЗ отметили, что ответ диспетчера является официальной позицией компании, а любое сотрудничество с Россией прекращено.