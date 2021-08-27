Mitsubishi Outlander нового поколения примет участие в женском ралли по пустыне

Кроссовер Mitsubishi Outlander примет участие в Rebelle Rally, которое пройдет в пустынях Невады и Калифорнии. В этой гонке стартуют только женщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi .

В Mitsubishi объявили, что кроссовер Outlander нового поколения отправится на внедорожное ралли Rebelle Rally, которое пройдет в октябре 2021 года в пустынях Невады и Калифорнии. Кроссовер получит специальную ливрею в честь 20-летия победы Ютты Кляйншмидт в 2001 году на ралли "Дакар".

В Rebelle Rally принимают участие экипажи, в составе которых представлены только женщины. Дистанция гонки – около 2000 км. Компания Mitsubishi уже третий раз будет участвовать в этом ралли, каждый раз сотрудничая с некоммерческой организацией Record the Journey. Состав экипажа на гонку компания пока не обнародовала.

Ливрея нового Outlander отражает достижения Mitsubishi в автоспорте. Отмечая 20-ю победу в 2001 году на ралли "Дакар", внедорожник призван отдать дань уважения Pajero, которым два десятка лет назад управляла Ютта Кляйншмидт.

Кляйншмидт, которая в настоящее время участвует в гонках электрических внедорожников Extreme E вместе с ABT Cupra XE, остается единственной женщиной, когда-либо выигравшей легендарное ралли «Дакар». Mitsubishi до сих пор является самой титулованной маркой в этом ралли-рейде, и победа Кляйншмидт в 2001 году положила начало семилетней победной серии для японского автопроизводителя.