Місто-музей та колорит півночі. Яскраві ідеї для поїздок з Києва на вихідні

Нарешті в Україну прийшла тепла погода, а це – гарний привід для того, щоб побачити щось нове, змінити звичну атмосферу й набратися яскравих вражень.

РБК-Україна підібрало кілька цікавих локацій у трьох напрямках від Києва – на заході (Житомирщині), півночі (Чернігівщині) і півдні (Київщині). Всі ці місця можна відвідати за один день, якщо ви вирішили вирушити в мандрівку на власному автомобілі.

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Південь. Місто-музей Переяслав

Місто Переяслав знаходиться за 85 кілометрів від Києва, і чим тепліша погода, тим частіше сюди їдуть погуляти. Місто активно відвідують екскурсійні групи і дорослих, і дітей. Славиться Переяслав тим, що тут знаходиться більше 20 музеїв під відкритим небом: за одне відвідування можна відвідати їх усі. Звісно, якщо встигнете. Завдяки всьому цьому Переяслав називають містом-музеєм.

Один з найпопулярніших – Музей народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини. А також музей лікарських рослин, музей хліба, музей історії бджільництва.

Фото: Місто-музей Переяслав, Вознесенський монастир (wikipedia.org)

Перший музей під відкритим небом (скансен) в країні був відкритий в 1964 році саме в Переяславі. Він же вважається найбільшим в Україні. Старенькі хати, старовинні дерев'яні церкви, стародавні кам'яні статуї, поховальні скрині, металургійні горни 1 століття – лише невелика частина із цікавинок, які тут можна побачити.

Зазирніть в будинок священника, школу та шинок, роздивіться старовинні козацькі хрести, які сюди привезли із зони затоплення Канівського водосховища та багато іншого.

Захід. Бердичів і Старий Солотвин

Бердичів

Затишне місто в Житомирській області, де збереглося багато пам'яток української, польської та єврейської. Місто заснували як замок-фортецю. До наших днів тут зберігся Бердичівський замок XVI століття. Зараз це монастир-фортеця ордену босих кармелітів.

Фото: Католицький монастир 17 сторіччя у Бердичеві (РБК-Україна/Олег Божко)

Також в місті можна побачити костел святої Варвари. Екскурсоводи кажуть, що в цьому костелі вінчався сам Оноре де Бальзак, а Фредерік Шопен в юності навчався тут грі на музичних інструментах.

У Бердичеві варто таокж відвідати Музей Конрада і Краєзнавчий музей, прогулятися по старій частині міста, а на околицях побачити унікальний єврейський некрополь.

Старий Солотвин

Старий Солотвин – невелике селище в Бердичівському районі, яке притягує увагу туристів тим, що тут прямо посеред водойми знаходиться Будиночок рибалки – локація, яка ідеально підходить для фотосесій.

Фото: Будиночок рибалки на Острові кохання у Старому Солотвині (wikipedia.org)

Цей будиночок споруджений на Острові кохання, який був створений у 1970 році. Будівлю звели через 14 років після того, як створили сам острів. Біля самої хатинки ростуть декілька струнких берез і вічнозелених ялинок.

Дім споруджено з дерева з колоритними точеними вызерунками. До острівця з будинку веде вузький дерев'яний міст, який, на жаль, перебуває в поганому стані. Є легенда про те, що в річці живуть лісові мавки. Подейкують, що вони тільки те й роблять, що чекають, кого б то заманити за собою у воду.

Північ. Козелець та древній Чернігів

Козелець

Непримітне на перший погляд місто на трасі з Києва до Чернігова має потужну архітектурну родзинку – Собор Різдва Богородиці. Його побудували у 1752-1763 на особисте замовлення графині Наталії Розумовської, матері Олексія та Кирила Розумовських. Заради цієї точки на карті точно варто звернути з траси у місто.

Найбільший розквіт міста припадає на другу половину 18 століття. Уродженець цих місць Олексій Розумовський, який від співака церковного хору швидко піднявся до позиції генерал-фельдмаршала, князя і графа, таємно обвінчався з імператрицею Єлизаветою Петрівною.

А брат Олексія, Кирило Розумовський був обраний гетьманом українських земель, які входили до складу Російської імперії. Мати Олексія та Кирила, Наталія Розумовська, у якості подяки богу за щасливу долю своїх синів виділила кошти на спорудження собору. Він будувався 11 років, Наталя не дожила до завершення будівництва 1763 року. Її усипальницю можна побачити на нижньому ярусі церкви.

Фото: Собор Різдва Богородиці в Козельці (stejka.com)

Чернігів

Чернігів – одне з найцікавіших і найдавніших міст України з багатою історією. Що важливо, історією, добре збереженою до нашого часу. Сьогодні це місто-герой, яке стійко чинило опір окупантам під час широкомасштабного вторгнення РФ в Україну.

"Тут збереглося багато споруд X-XIII століття. Є навіть церкви настільки ранні, що зберегли навіть традиційний візантійський архітектурний стиль. Це собор Бориса і Гліба, Спасо-Преображенський собор та П'ятницька церква", – так описують місто в путівниках.

Чи не найвідоміша локація в місті – Чернігівський Вал. Сам парк та ціла низка архітектурних пам'яток та цікавих об'єктів: Спасо-Преображенський собор, Гармати, Державний архів, Борисоглібський собор, Колегіум, Художній та Історичний музеї, Фонтан з цапами за Твором Михайла Коцюбинського.

Фото: Ранок у Чернігові (wikipedia.org)

Окрема локація, варта уваги – легендарні Антонієві печери. Також цікавий увесь центр міста з великою кількістю цікавих закладів з багатим вибором страв.

Варта уваги ще одна родзинка міста – унікальні дерев'яні будиночки з різьбленням – дерев'яним мереживом. Дерев’яне мереживо на території України найбільше представлене на півночі Чернігівщини та на півночі Сумщини. Воно є й на Волині, і на Житомирщині, і на Рівненщині, і на Київщині, але у значно меншій кількості. В Україні фактично немає великих міст, де воно збереглося, – лише у Чернігові.

Фото: Архітектура древнього Чернігова (РБК-Україна/Олег Божко)