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Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки более 250 нарушений "тишины"

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Донбас, Среда 15 декабря 2021 03:56
Миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки более 250 нарушений "тишины" Фото: миссия ОБСЕ зафиксировала за сутки более 250 нарушений "тишины" (twitter.com/USAmbOSCE)
Автор: Анна Полисученко

СММ ОБСЕ зафиксировала в течение понедельника, 13 декабря, 253 нарушения режима прекращения огня. Из них 127 случаев выявлено в Донецкой области и 126 - в Луганской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ежедневный отчет № 293/2021, опубликованный Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ в Украине 14 декабря.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 127 нарушений режима прекращения огня, в том числе 11 взрывов неопределенного происхождения", - говорится в отчете.

Отмечается, что большинство таких случаев выявлено в районах севернее Широкино. Кроме того, Миссия зафиксировала 30 нарушений режима прекращения огня вблизи Александровского, которые были оценены как учения с боевой стрельбой вне зоны безопасности.

За предыдущие сутки в Донецкой области было зафиксировано 164 нарушения "тишины" (большинство - также вблизи Широкино).

"В Луганской области СММ зафиксировала 126 нарушений режима прекращения огня, в том числе 18 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Уточняется, что большинство нарушений произошло около участка разведения в районе Золотого.

Ранее мы писали, что боевики снова не позволили патрулям ОБСЕ проехать через линию столкновения.

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