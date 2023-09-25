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Місія МВФ почала технічні консультації з урядом України

Україна, Понеділок 25 вересня 2023 09:04
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Місія МВФ почала технічні консультації з урядом України Фото: Місія МВФ почала консультації
Автор: Олександр Білоус

Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм розпочинає сьогодні технічні дискусії з представниками влади України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву постійного представника МВФ в Україні Ваграма Степаняна, яку він зробив у Варшаві.

За його словами, переговори стосуються останніх економічних подій і проводяться з метою обговорення податково-бюджетних, фінансових та структурних заходів у контексті підготовки до консультацій 2023 року за статтею IV угод МВФ та до другого перегляду програми розширеного фінансування (EFF).

Програма МВФ

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ схвалив 31 березня чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України на 15,6 млрд доларів. Програма становить частину пакету міжнародної підтримки України загальною вартістю 115 млрд доларів. У рамках програми українська влада зобов'язалася реалізувати 19 структурних маяків для продовження фінансування.

У рамках цієї програми МВФ виділив перший транш у розмірі 2,7 млрд доларів у квітні та другий транш 890 млн доларів у червні. Ще один транш очікується восени після другого перегляду програми місією МВФ.

Кабінет міністрів України розраховує отримати Міжнародного валютного фонду у 2024 році 5,4 млрд доларів.

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