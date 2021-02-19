ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Минздраве рассказали, когда вакцину AstraZeneca привезут в Украину

Новина українською → Украина, Пятница 19 февраля 2021 16:25
В Минздраве рассказали, когда вакцину AstraZeneca привезут в Украину Фото: вакцина (freepik)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения ожидает, что вакцины от COVID-19 компании AstraZeneca прибудут в Украину уже через несколько дней. А именно в течение 20-22 февраля.

Об этом рассказал руководитель экспертной группы по вопросам иммунопрофилактики Минздрава Сергей Литовка, передает "Громадське".

Он отметил, что деньги на вакцину еще не потратили. Их отдадут только тогда, когда препарат будет в Украине.

"У нас в бюджете есть программа, которая связана с вакцинацией, на нее заложено 2,6 млрд грн. Это означает, что средства поступят поставщику и производителю в случае доставки качественного продукта на территорию Украины", - сказал представитель Минздрава.

По словам Литовки, компания-поставщик обещала, что вакцина поступит 18-25 февраля. При этом Минздрав не влияет полностью на поступление препарата.

Напомним, сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина будет получать вакцины от коронавируса двумя путями: через механизм глобального доступа COVAX и путем прямых закупок.

Он отметил, что Кабинет министров все же рассчитывает на получение первых партий вакцины в феврале.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Министерство здравоохранения Украины Вакцина
NEWS
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
Новый карантин и ожидание вакцинации. Как Украина противостоит коронавирусу
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ