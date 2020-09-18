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Минздрав разрешил не делать тест на COVID-19 после изоляции, но есть условие

Киев, Пятница 18 сентября 2020 09:26
Минздрав разрешил не делать тест на COVID-19 после изоляции, но есть условие
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине теперь можно не делать ПЦР-тест на коронавирус после самоизоляции. Только в том случае, если у человека уже нет симптомов.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что если у человека есть симптомы COVID-19, то он обращается к своему семейному врачу, который затем вызывает к нему мобильную бригаду, которая делает тест. Потом он должен был делать тест после самоизоляции.

"У нас есть изменения. Если человек был на самоизоляции 14 дней и у него нет симптомов, то ПЦР-тест на коронавирус делать не нужно. Если человек идет на плановую госпитализацию, то ПЦР-тест ему тоже не нужен", - заявил он.

Кроме того, Министерство здравоохранения обновляет протокол лечения коронавируса.

Напомним, в Украине усложняется ситуация с коронавирусом. Сегодня выявили 3228 новых заражений, а тем временем Виктор Ляшко говорит, что в Украине ожидается стремительный рост заболевания COVID-19.

Названы города, где больше всего госпитализированных больных с COVID-19.

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