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Минздрав продолжает наращивать число коек с подведенным кислородом

Украина, Пятница 20 ноября 2020 12:04
Минздрав продолжает наращивать число коек с подведенным кислородом
Фото: Максим Степанов (facebook.com maksym stepanov official)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал число коек с подведенным кислородом для лечения больных COVID-19. Их количество продолжают увеличивать: сейчас их более 24 тысяч.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

"Да, у нас есть проблемы, мы знаем об этих проблемах, с кислородом проблемы. Темпы развертывания пандемии такие, что мы иногда не успеваем с одной стороны, а с другой стороны, мы решаем те проблемы, которые были 29 лет. Если мы говорим о кислороде... сейчас уже у нас 24 575 коек", - сказал министр.

Степанов заверил, что количество коек с подведенным кислородом или централизованно или кислородным концентратом увеличивают ежедневно.

Напомним, вчера глава Минздрава заявил, что в Украине на данный момент в больницах более 23 тысяч коек с подведенным кислородом.

Как писало РБК-Украина, по словам главы государства Владимира Зеленского, Украина может оперативно увеличить количество больничных мест для пациентов с COVID-19 до 91 тысячи. Кроме того, в стране продолжают увеличивать количество больничных коек, подключенных к кислороду.

Так, глава Кабинета министров Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве сейчас не видят необходимости разворачивать мобильные госпитали.

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Новости Украины Общество Министерство здравоохранения УкраиныМаксим Степанов

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